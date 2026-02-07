Haberler

Siirt'te HES inşaatında kamyonda sıkışan şoför hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde hidroelektrik santrali inşaatında meydana gelen kazada, yan yatan kamyonda sıkışan 65 yaşındaki şoför Tayran Atun hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santrali ( Hes ) inşaatında yan yatan kamyonda sıkışan şoför Tayran Atun (65), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Yağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. HES şantiyesinde, Tayran Atun'ın kullandığı kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Tayran Atun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Atun'un cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı