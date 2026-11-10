Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında??????? şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında??????? şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığı'ndaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi, anıta karanfil bırakıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlik Camisi'nde de şehit askerler için mevlit okutuldu.

Anma programına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, askeri erkan, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor

Kura çekiminde kriz! Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Heidi Klum, 17 yaş küçük eşiyle yatta aşk tazeledi

Yaş farkına inat! Genç eşini öpmelere doyamadı
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

"İnsanlık ölmemiş" dedirten haber! Verilen karara beğeniler sel gibi
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon! 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon! Gözaltılar var
Kamboçya'da okul yolunda korkunç facia! 5 öğrenci hayatını kaybetti

Okul yolunda korkunç facia! 5 öğrenci hayatını kaybetti
Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

Volkan Konak'ın eşinden yürek sızlatan paylaşım: Elini...
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu45

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu