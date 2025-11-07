Siirt'te helikopter kazasında şehit olan 17 asker anıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için anma programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığındaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, vatan için canlarını veren şehitlerin hatıralarını her daim yaşatacaklarını belirterek, "10 Kasım 2012 tarihinde elim bir helikopter kazasında şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kızılkaya, program sonrası şehit olan askerler arasında bulunan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in ailesiyle görüştü.

Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aziz Ayaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.