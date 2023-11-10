Siirt'te, helikopter kazasında şehit olan 17 asker için mevlit okutuldu

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker için mevlit okutuldu.

Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisinde, 10 Kasım 2012 tarihinde operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan 17 asker için, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dadaşlar Şehitliği'nde mevlit okutuldu. Mevlit programına Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, Garnizon Komutanı ve 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, kazada şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş ve ailesi katıldı.

Programda, İl Müftülüğü'nde görevli imam hatiplerin okuduğu mevlidin ardından, İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından şehitler için dua okundu. Başta terör olmak üzere tüm suç örgütleri ile mücadelenin azim ve kararlılık ve inançla devam ettiğini kaydeden Vali Kızılkaya, "Elim bir helikopter kazası sonucu şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.

Program, katılımcılara yemek ikram edilmesinin ardından sona erdi.