Siirt'te Gördüğü Tilkiyi Bebek Gibi Sevdi

Siirt'te Gördüğü Tilkiyi Bebek Gibi Sevdi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Mahsun Yoltay, doğada karşılaştığı tilkiye şefkatle yaklaştı. Tilkiyi besleyip sağlıklı hale getiren Yoltay, daha sonra onu doğal yaşam alanına bıraktı.

Siirt'te gördüğü tilkiyi bebek gibi sevdi

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan Mahsun Yoltay, karşılaştığı tilkiyi bebek gibi sevdi.

İlçenin Konakpınar köyünde yaşayan Mahsun Yoltay, doğada karşılaştığı tilkiye büyük bir şefkatle yaklaştı. Tilkiyi bebek gibi sevip besleyen Yoltay, bakımını üstlendiği hayvanı sağlıklı hale getirdikten sonra yeniden doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel
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