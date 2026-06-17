Siirt’te Sıfır Atık Sergisi Açıldı

Siirt'te "Dönüşümün Renkleri" temalı Sıfır Atık Sergisi açıldı.

Valiliğin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde açılan sergide, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen ürünler tanıtıldı.

Sergiyi gezen Vali Kemal Kızılkaya, ürünleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kızılkaya, 29 okul ve kurumun ortak çalışması sonucu oluşan sergide hazırlanan ürünlerin birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sergide öğrencilerimizin, atık olarak görülen malzemeleri sanat eserlerine dönüştürerek çevre bilinci, estetik anlayış ve üretkenliği bir araya getirmeleri hepimiz adına gurur vericidir. Daha önce ilimizde gerçekleştirilen etkinliklerde de ifade ettiğimiz gibi sıfır atık sadece bir çevre hareketi değil geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Bu anlayış yalnızca atıkların ayrıştırılmasıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda tasarruf bilincini geliştiren, çevresel sorumluluğu artıran ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen güçlü bir toplumsal dönüşüm hareketidir."

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise okulları yalnızca akademik bilginin değil, doğaya saygının ve sürdürülebilir bir yaşam ahlakının inşa edildiği kurumlar olarak gördüklerini söyledi.

Bir günlük sergiye yoğun ilgi olduğunu dile getiren Saz, "İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve doğa dostu tüketim alışkanlıkları, artık sadece birer tavsiye değil, müfredatımızın, okul iklimimizin ve pedagojik yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bizler de kurum olarak Bakanlığımızın belirlediği bu bağlayıcı eğitim politikalarını rehber edindik ve çocuklarımızın çevre ahlakını dinleyerek değil bizzat üreterek, dönüştürerek kazanması için sahada aktif bir çalışma yürüttük." diye konuştu.