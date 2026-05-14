Eşekten düşüp sürüklenen Bedirhan, başını taşa çarpıp öldü

SİİRT'in Eruh ilçesinde bindiği eşekten düşüp metrelerce sürüklenen Bedirhan Güneş (12), başını taşa çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Güneş, kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bedirhan Güneş, dengesini kaybedip, eşekten düştü. Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip taşa çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı