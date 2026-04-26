Siirt'te düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki erkek çocuk hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki erkek çocuk hastaneye kaldırıldı.
Akdem köyündeki evinin bahçesinde oynayan M.S.S, havuza düştü. Durumu fark eden aile bireyleri çocuğu havuzdan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay