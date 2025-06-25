Siirt'te Devrilen Otomobilde Hasar Meydana Geldi
Siirt-Kurtalan yolu Kezer Köprüsü'nde Ekrem T. tarafından kullanılan otomobil, aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.
Siirt'te devrilen otomobilde hasar oluştu.
Ekrem T'nin kullandığı 34 HZ 6359 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan yolu Kezer Köprüsü'nde, önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarparak, refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel