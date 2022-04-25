Siirt'te deneme amaçlı patates ekimi yapıldı

NİĞDE (AA) - Siirt'te dememe amacıyla patates ekimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Yenilikler Projesi kapsamında yerli çeşitliliğin yaygınlaştırılması ve tarımsal ürünlerin artırılmasına yönelik Niğde Araştırma Enstitüsünden temin edilen patates tohumu kentte ekildi.

Proje ile kentte ekimi yaygın olmayan patatesten istenilen verimin alınması durumunda il geneline ekimi yaygınlaştırılacak.

Patates ekiminin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin yeni ürün çeşitleriyle tanışmasıyla ekonomiye ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Deneme ekimine Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, kurumun teknik elemanları ve yetiştiriciler katıldı.