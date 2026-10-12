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Siirt'te Botan Çayı'nda sal üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Siirt'te Botan Çayı'nda sal üzerinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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Siirt'te Botan Çayı'nda kendi imkanlarıyla yaptıkları sal üzerinde mahsur kalan 2 kişi, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. 112'ye dün terk edilmiş araç ihbarı üzerine başlatılan çalışmada ekipler, dronla tespit ettiği kişileri güvenli alana ulaştırdı.

Siirt'te Botan Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı???????.

Afad İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine dün "Botan köprüsü mevkisinde terk edilmiş bir aracın bulunduğu, araç sahibinin telefonuna ulaşılamadığı" yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dron yardımıyla yaptığı çalışmalar sonucu saat 23.15'te, belirtilen aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta kendi imkanlarıyla yaptıkları sal üzerinde çayın ortasında mahsur kalan 2 kişi olduğu tespit edildi.

Çayda mahsur kalan Tarık O. ve Muhammed A. ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden alınarak güvenli alana ulaştırıldı.

Kaynak: AA
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