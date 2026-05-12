Siirt'te Komşusunu Bıçaklayarak Öldüren Şükrü Kaya'ya Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis Cezası

Güncelleme:
Siirt'te 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, üst komşusu Şükrü Kaya, ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Fatma Kaya beraat etti. Olay, 2025'te meydana geldi.

SİİRT'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce'nin (39) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık üst komşusu Şükrü Kaya (33), ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eşi Fatma Kaya (30) ise beraat etti.

Olay, 18 Aralık 2025'te meydana geldi. Barış Mahallesi'ndeki lojmanda Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Börülce'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Gülhan Börülce'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya götürülerek toprağa verildi.

KATİL KOMŞU ÇIKTI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında üst komşuları Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya, gözaltına alındı. Şükrü Kaya, emniyetteki ifadesinde; yasa dışı bahis oynadığını, yüksek miktarda para kaybettiğini, bir süredir Gülhan Börülce'yi öldürmeyi ve kolundaki bileziklerini almayı planladığını itiraf etti. Kaya'nın eşi Fatma Kaya ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan Şükrü Kaya'nın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Kaya'nın kuyumcuya çaldığı bilezikleri verdiği, ardından hesap numarasına gelen parayı kontrol edip, satış belgesini imzaladığı, daha sonra da iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Tutuklu sanıklar Şükrü ve Fatma Kaya çifti hakkında hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; tutuklu sanıklar Şükrü ve eşi Fatma Kaya hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Fatma Kaya hakkında ayrıca 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken, Gülhan Börülce'nin ailesi de SEGBİS üzerinden katıldı. Karar duruşmasında, Şükrü Kaya, üzerine atılı suçlamaları kabul ederken, Fatma Kaya tüm suçlamaları reddetti. Son savunmaların ardından mahkeme heyeti, Şükrü Kaya'ya 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Yağma' suçundan da 11 yıl hapis cezası verdi. Fatma Kaya ise beraat etti.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
