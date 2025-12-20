Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2'si kadın 4 zanlı yakalandı
Siirt'te, iki çocuk annesi Gülhan Börülce'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak ikisi kadın toplamda dört şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları için soruşturma devam ediyor.
Siirt'te kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin ikisi kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki lojmanda iki çocuk annesi Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ve geniş çaplı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İki çocuk annesi Gülhan Börülce, 17 Aralık'ta merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi, Ankara'da toprağa verilmişti.