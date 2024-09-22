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Siirt'te Av Tüfeğiyle Oyun Oynayan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt'te Av Tüfeğiyle Oyun Oynayan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Siirt'te 8 yaşındaki Tayyar Aygün, evde yalnızken av tüfeğiyle oyun oynarken tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından Tayyar'ın Aşık Veysel Şatıroğlu'nu canlandırdığı görüntüler de paylaşıldı.

SİİRT'te, oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla hayatını kaybeden Tayyar Aygün'ün (8), halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu canlandırdığı ve türkü söylediği görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar'ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Tayyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tayyar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Çobanören köyünde toprağa verildi.

Tayyar Aygün'ün, geçen yıl okuldaki etkinlik kapsamında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu canlandırdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tayyar Aygün, kasket takıp, eline aldığı sazla Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü seslendiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aşık Veysel Şatıroğlu Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Çocuk Siirt

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