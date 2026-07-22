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Siirt'te sıcaktan bunalan atlarını baraj gölünde serinlettiler

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Siirt'te etkili olan sıcak hava nedeniyle at yetiştiricileri, bunalan atlarını Ilısu Baraj Gölü'nde serinletiyor.

SİİRT'te etkili olan sıcak hava nedeniyle at yetiştiricileri, sıcaktan bunalan atlarını serinletmek için Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisindeki Ilısu Baraj Gölü'ne götürdü.Kentte son günlerde etkisini artıran yüksek sıcaklıklar, hayvan yetiştiricilerini de etkiledi. At yetiştiricileri, sıcak havadan bunalan atlarını serinletmek amacıyla Ilısu Baraj Gölü'ne götürerek bir süre suda bekletti. At yetiştiricileri, özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklığının daha da arttığını belirterek, hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için belirli aralıklarla suya soktuklarını söyledi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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