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Siirt'te Atın Tekme Atması Sonucu Çocuk Yaralandı

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Siirt'te köyünde yaşayan 7 yaşındaki Zerda Ç., evlerinin önündeki atın tekme atması sonucu başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te atın tepmesi sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Köprübaşı köyü Söğütlü mezrasında yaşayan Zerda Ç. (7) evlerinin önünde bulunan atın tekme atması sonucu başından yaralandı.

Çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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