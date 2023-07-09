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Siirt'te atılan havai fişek yangına neden oldu

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Siirt'te düğün konvoyundan atılan havai fişekler yol kenarındaki tarlaya düştü ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Siirt'te atılan havai fişek yangına neden oldu

SİİRT - Siirt'te düğün konvoyundan atılan havai fişekler yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Siirt çevre yolu üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu geçişi sırasında bir grup genç tarafından patlatılan havai fişekler yol kenarındaki anızların olduğu tarlaya düştü. Bir anda tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Güncel

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