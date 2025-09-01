Siirt'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıda, asayiş olaylarından terörle mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kızılkaya, toplantıda yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Geçen ay 479 asayiş olayının meydana geldiğini, il genelinde 427 kişinin yakalandığını bildiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İlimizde kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam 111 olayın 111'i aydınlatılarak yüzde 100 başarı sağlanmıştır. İlimizde malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde meydana gelen toplam 28 olayın 24'ü aydınlatıldı. Malvarlığına karşı suçlarda jandarma bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmamıştır. Bir önceki yılın yani 2024 yılı ağustos ayına kıyasla asayiş olaylarında güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle yüzde 33,8 oranında bir azalma sağlanmıştır."

Yapılan operasyonlarda haklarında 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 50 kişinin yakalandığını bildiren Kızılkaya, geçen ay düzenlenen 12 operasyonda terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ bağlantılı 11 kişi ile sosyal medyada terör propagandası yapan 1 kişinin yakalandığını, ayrıca il genelinde 110 hanede 332 kişiye bilgilendirme yapıldığını, kentin giriş ve çıkış noktalarında 8 bin 504 kişi ile 1735 aracın sorgulandığını aktardı.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurgulayan Vali Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında düzenlenen 47 operasyonda 58 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 43 kilogram 713 gram kubar, 2 kilogram 25 gram sentetik hap, 29 gram eroin ve 873 kök kenevir ele geçirildi. 124 metruk binanın kontrol edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 28 operasyonda, 40 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen kaçak eşyalardan yaklaşık 500 bin lira vergi kaybı önlendi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 101 siber olay meydana geldi, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 63 kişi hakkında işlem yapıldı ve 160 yasa dışı bahis sitenin kapatılması sağlandı."

Vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla 2 bin 24 kişiye eğitim verildiğini anlatan Kızılkaya, yakalanan 3 düzensiz göçmenin İl Göç İdaresine teslim edildiğini bildirdi.

Mobil Göç Noktasında 2 bin 359 kişinin kimlik denetiminden geçirildiğini kaydeden Kızılkaya, "28 bin 285 araç denetlendi, 14 sürücü belgesi geri alındı, 162 araç trafikten men edildi ve 1593 araca idari ceza uygulandı. Toplam 114 trafik kazası meydana geldi, bunlardan 69'u yaralanmalı, 45'i ise maddi hasarlı oldu. Motosiklet denetimlerinde 4 bin 52 sürücü kontrol edildi ve 30 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 805 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyıl" vizyonu doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için vatandaşların güvenlik ve huzurun temini adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan güvenlik güçlerine, adli makam temsilcilerine ve ilgili kamu kurumlarına teşekkür etti.