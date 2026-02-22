Siirt'te arama kurtarma ekipleri iftarda buluştu

Siirt'te arama kurtarma ekiplerine yönelik iftar programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Birimi tarafından bir kafede düzenlenen programa, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.

Siirt İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Birimi ekip lideri Özgür Ögetürk, programda yaptığı konuşmada, organizasyonun kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası afetlere karşı ortak hareket kabiliyetinin artırılması açısından önemli bir buluşma olduğunu belirtti.

Ögetürk, dayanışmanın afet anlarında can kayıplarının önlenmesinde kritik rol oynadığını vurgulayarak, kentte görev yapan arama kurtarma ekipleri arasındaki birlik ve beraberliği daha da geliştirmek için çalışacaklarını ifade etti.

Program, edilen duanın ardından sona erdi.