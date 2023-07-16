Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun konuşması ve çeşitli etkinliklerle devam eden etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde etkinlikler düzenlendi

SİİRT - Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenledi.

Etkinlik, Siirt Güres Caddesinde Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, il protokolü ve vatandaşların demokrasi yürüyüşü ile başladı. 15 Temmuz demokrasi meydanında kurulan alanda saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Darbe girişiminin milletin cesareti ve üstün gayreti sonucunda başarısızlığa uğratıldığını belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Bu ülkenin kahramanları, kurtarıcıları olarak her daim 15 Temmuz şehitlerini anacağız. Bundan sonra da hepimize düşen görev FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile birlikte küresel güçlerin tetikçiliğini yapan diğer cinayet ve ihanet çetelerinin kökünü hep birlikte kurutacağız. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele azim, kararlılık ve inançla devam edecektir" dedi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan ekranlardan izletildi.

Anma etkinliği, şiir dinletileri ve sine vizyon gösterimleri ile devam etti.

Etkinliğe, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Siirt Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak, ve çok sayıda vatandaş katıldı.