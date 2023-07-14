Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okundu

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu. Siirt Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, il yetkilileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu. Hatim duası yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dua edildi. Programın ardından vatandaşlara lokum ikram edildi.