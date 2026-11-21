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SİİRT'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, bir evin bahçesine girdi. Kazada, bahçede bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Batman- Siirt kara yolu, Kurtalan ilçesi girişinde meydana geldi. Batman yönünden Siirt istikametine ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, takla atarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada, o sırada bahçede bulunan 1 kişi yaralanırken, otomobilde ve çevrede hasar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı