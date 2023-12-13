Siirt Kitap Fuarı, yazarların söyleşi ve imza programlarıyla devam ediyor. Fuarda, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Serdar Tuncer, Saniye Bencik Kangal, Prof. Dr. Erhan Akın, Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu gibi yazarlar söyleşiye katıldı. Fuarda ayrıca öğrencilere ve çocuklara hediye çeki dağıtıldı.

Siirt Kitap Fuarı Yazarların Söyleşi ve İmza Programıyla Devam Ediyor

Siirt Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza programıyla devam etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik ve Siirt Belediyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bu yıl 8'incisi düzenlenen Kitap Fuarına ziyaretçi akını yaşandı.

Fuarın 1. ve 2. gününde yazarlardan Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Serdar Tuncer, Saniye Bencik Kangal, Prof. Dr. Erhan Akın, Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu söyleyişe katıldı.

Söyleyişi ve imza gününe katılımın yoğun olduğu fuarda, öğrencilere ve çocuklara hediye çeki dağıtıldı, kitapla buluşmaları sağlandı.