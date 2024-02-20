Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlkokul Sergisini Ziyaret Etti
Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Hasan Altun İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 'Dilimizi Zenginleştirme Projesi' kapsamında yapılan sergiyi ziyaret etti. Sadoğlu, etkinlik hakkında bilgi aldı ve emeği geçenleri kutladı. Ayrıca, bu tür etkinliklere destek olacaklarını belirtti.
Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, ilkokul öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi ziyaret etti.
Sadoğlu, Hasan Altun İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan "Dilimizi Zenginleştirme Projesi" kapsamında atasözleri ve deyimlerden oluşan sergiyi gezdi.
Etkinlik ile ilgili bilgi alan Sadoğlu, emeği geçenleri kutladı.
Sadoğlu, bu tür etkinliklere destek olmayı sürdüreceklerini aktardı.