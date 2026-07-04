Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmete girdi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmete alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ikinci MR cihazı hizmete sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla hastanenin teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Hizmete alınan ikinci MR cihazının son teknoloji ve güncel sürüm özelliklerine sahip olduğunu ifade eden Yolbaş, yüksek görüntü kalitesi, gelişmiş yazılım altyapısı ve hızlı çekim kapasitesi sayesinde tanı süreçlerine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Yolbaş, ikinci MR cihazının hizmete girmesiyle görüntüleme kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirterek, "MR randevu bekleme sürelerinin önemli ölçüde azaltılmasını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın randevuları daha kısa sürede planlanacak ve gerekli tetkikler daha erken tarihlerde gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.