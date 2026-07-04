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Beylikdüzü'nde kontrollü yıkım sırasında, bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok

Beylikdüzü'nde kontrollü yıkım sırasında, bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
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Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapan kepçe, yanlışlıkla bitişikteki binanın bir dairesinin banyo duvarını yıktı. Ev sahibi Rezan Yalçın, 'Banyo yerinde yok' diyerek yaşanan şaşkınlığı anlattı.

Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir sitenin bitişiğindeki binada dairenin banyo duvarı yıkıldı. Ev sahibi Rezan Yalçın" 2 gibi bana bir haber geldi. İşte abla bir tane kiremitiniz yıkıldı bir bakar mısınız diye. Geldik banyo yerinde yok" dedi.

Olay, Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında bir sitenin yıkımı gerçekleştirilirken kepçe operatörü yanlışlıkla bitişikteki binaya da zarar verdi. Bir dairenin banyosunun duvarının yıkıldığını fark eden çalışanlar ev sahibi Rezan Yalçın'ı arayarak dairesinin banyosunun bir kiremitinin kırıldığını söyledi. Evde olmayan Yalçın, eve döndüğünde banyosunun duvarının olmadığını gördü.

'GELDİK, BANYO YERİNDE YOK'

Olayla ilgili konuşan Yalçın, "Bu karşıda gördüğünüz binanın duvarı yıkılan dairenin sahibiyim. Dün inşaatın yıkım aşamasına başladılar. Saat öğleden sonra 2 gibi bana bir haber geldi. İşte abla bir tane kiremitiniz yıkıldı bir bakar mısınız diye. Geldik banyo yerinde yok, banyo tamamen gitmiş. Şu an için tabii ki kullanabilme imkanımız yok. Zararın karşılanacağı söylendi, bekliyoruz. Dediğim gibi böyle bir olayla karşılaştık kimsenin canına bir zarar gelmediği için mutluyum. Evde kimse yoktu. Kediler banyoda değildi. Yani bunlar olmadığı için mutluyuz ama tabii ki üzücü bir şeydi. Elimizden gelecek bir şey de yok evde değildik Allah'tan" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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