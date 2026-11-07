Siirt Eruh'ta kurt saldırısında 20 koyun öldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı

Siirt Eruh'ta kurt saldırısında 20 koyun öldü, olayla ilgili inceleme başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında otlayan koyun sürüsüne kurt saldırdı. Sürü sahibinin kontrolünde 20 koyunun öldüğü belirlendi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
SİİRT'in Eruh ilçesinde kurdun saldırdığı sürüdeki 20 koyun öldü.
Olay, Eruh ilçesine bağlı Gedikaşar köyü kırsalında meydana geldi. Kırsalda otlayan koyun sürüsüne kurt saldırdı. Sürü sahibinin kontrolünde, 20 koyunun öldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı