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Siirt Eruh'ta Çırav Dağı'nda kar başladı, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü uyardı

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Siirt Eruh'ta Çırav Dağı'nda kar başladı, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü uyardı
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Siirt'in Eruh ilçesindeki Çırav Dağı'nda kar yağışı başladı, zemin beyaza büründü. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şırnak ve Siirt'in bazı ilçelerinde kuvvetli yağış, yüksek kesimlerde kar beklendiğini, sel ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

SİİRT'in Eruh ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çırav Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Eruh ilçesindeki Çırav Dağı'nda kar yağışı başladı. Yağışla birlikte zemin beyaza büründü. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Şırnak merkez ile Beytüşşebap, Silopi ve Uludere ilçelerinde, Siirt'in Eruh, Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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