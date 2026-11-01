Siirt Eruh'ta 4 gün önce kaybolan keçi kayalıktan kurtarılarak sahibine teslim edildi

Siirt Eruh'ta 4 gün önce kaybolan keçi kayalıktan kurtarılarak sahibine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Eruh'ta Bilgili köyü kırsalında 4 gün önce keçisini kaybeden Bahattin Güneş, hayvanını aramaya başladı. Kayalıkta mahsur kalan keçi, vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekiplerince halat yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı.
Bilgili köyü kırsalında 4 gün önce keçisini kaybeden Bahattin Güneş, hayvanını aramaya başladı.
Kayalıkta bir keçinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA