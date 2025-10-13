Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Deprem ve Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği 6,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası hastanede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, "yeşil kod" anonsunun verilmesiyle hastane personeliyle koordineli şekilde yaralı tahliyelerini gerçekleştirerek acil durum yönetimini tamamladı.

Hastanede, afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla bu tür tatbikatların düzenli olarak yapılacağı belirtildi.