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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBRN tatbikatında baygınlık senaryosu uyguladı

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki belediye işçisinin hidroklorik asitli varille temasta baygınlık geçirdiği senaryoyla KBRN tatbikatı yaptı. Tatbikatta turuncu kod anonsu yapıldı ve AFAD'ın radyasyon ölçümleri sonrası durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği, merkeze bağlı Yağmurtepe köyü yakınlarında yol yapım çalışmaları sırasında hidroklorik asit (HCl) bulunan bir varille temas eden iki belediye işçisi baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Senaryo kapsamında olay yerindeki sıcak bölgede arındırma işlemleri gerçekleştirilen hastalar, gerekli güvenlik önlemlerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hastaneye olayla ilgili bilgi verilmesinin ardından başhekim tarafından olay yönetim sistemi aktive edildi ve turuncu kod anonsu yapıldı.

Tatbikat sürecinde AFAD yetkilileri tarafından hem olay yerinde hem de hastanede radyasyon ölçümleri gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Arındırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından bilinci açık olan hastalar izolasyona alındı ve gerekli tedavileri uygulandı.

Kaynak: AA
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