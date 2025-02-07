İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster

Erdoğan'ın "Ekrem efendi" diye başlayan çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt
Hrant Dink davasında 9 sanığa müebbet hapis

Hrant Dink davasında sanıklara ceza yağdı
Suriye Savunma Bakanı: Rus üsleri ülkeye fayda sağlarsa kalabilir

Suriye, Putin'in en çok merak ettiği soruya yanıt verdi: Kalabilirler
Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek "ihanet" suçlaması

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Üniversitesi'nden İş Birliği Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında bir protokol imzalandı. Protokol, yükümlülerin kişisel gelişimlerini destekleyerek suç işlemlerinin önlenmesi ve topluma kazandırılmalarını hedefliyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak tarafından imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimleri desteklenerek suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma yeniden kazandırılmaları amaçlanıyor.

Ayrıca yükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi planlanıyor.

Programda konuşan Başsavcı Sarıca, protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlü ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Yükümlü ve eski hükümlülerin suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları hedefiyle çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve çalışmaların daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli uzman ve memurların mesleki olarak gelişimleri, personele yönelik tamamlayıcı ve destekleyici programların hazırlanması ve yürütülmesi, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim iyileştirme ve rehabilitasyonu konusunda üniversite tarafından destek sağlanması ile yükümlülerin yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla çalışmalar yürütülmesi hedeflenmekte."

Rektör Prof. Dr. Şındak da protokolün iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Programa, Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Denetimli Serbestlik Şefi Veysel Demirel ve üniversiteden yöneticiler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
img

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
img

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
img

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun

Japon deprem uzmanından ilginç tavsiye: Yanınızda mutlaka bulundurun
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
Öptüğü kızının yanağı yandı: Benim hatamı yapmayın

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
CHP'nin 'Gazze yürüyüşü' başvurusuna İstanbul Valiliği'nden izin çıkmadı

CHP'nin "Gazze" başvurusu ile ilgili karar çıktı
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.