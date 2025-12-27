Siirt-Bitlis kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Siirt Valiliği, Siirt- Bitlis kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt- Bitlis kara yolunun Baykan- Bitlis arasında bulunan bölgede Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda ağır tonajlı kamyon ve tırlar ile trafiğe zincirsiz çıkan araçların uygun alanlarda bekletildiği anlatılan açıklamada, ağır tonajlı araçların kara yolunun Baykan-Bitlis güzergahını kullanmalarına izin verilmediği, hafif araçların ise zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bekletilen araç ve sürücülerin ihtiyaç ve taleplerinin Baykan Kaymakamlığı koordinesinde emniyet, jandarma, Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Karayolları ve belediye ekiplerince takip edileceği ve herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyeceği vurgulandı.