Siirt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
Siirt Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Belediye başkan yardımcıları, kadın personeli ziyaret ederek karanfil ve hediyeler verdi.
Siirt Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları Abdulmecit İlhan, Kadir Yıldız ve Murat Özekinci, belediye birimlerindeki kadın personeli ziyaret etti.
Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan başkan yardımcıları, kadınlara karanfil ve hediyeler verdi.