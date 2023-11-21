Siirt Belediyesi 4 Otobüsü Hizmete Aldı

Siirt Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 4 otobüs törenle hizmet vermeye başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile otobüsleri inceledi. Yeni alınan otobüslerle toplu taşımada hizmet kalitesinin artırıldığını belirten Kızılkaya, Siirt Belediyesi olarak bu yıl 4 milyona yakın vatandaşı taşıyacaklarını söyledi.

Siirt Belediyesi tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan 4 otobüs törenle hizmet vermeye başladı.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ile otobüsleri inceledi.

Sürücülere kazasız sürüşler dileyen Kızılkaya, yeni alınan otobüslerle toplu taşımada hizmet kalitesinin artırıldığını söyledi.

Siirt'te önemli hizmetler gerçekleştirildiğini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bugün ilimizde toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmak adına yapmış olduğumuz çalışmalardan birinin neticesini gördük. İlimizde toplu taşımada kullanılan otobüs sayısı 46'ya yükseldi. 46 otobüsle bu yıl 4 milyona yakın vatandaşı Siirt Belediyesi olarak taşıyacağız. Bu otobüslerle A1 ve A2 ile L1 ve L2 hatlarında ciddi bir rahatlama yaşayacağımızı düşünüyorum. Çok daha iyi hizmetler sunabilme adına çalışmalarımız devam edecek."

Okunan duanın ardından Kızılkaya ve Gül, şoför mahalline geçerek otobüslerle şehirde tur attı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve kurum müdürleri katıldı.