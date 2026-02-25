Haberler

Siirt'te belediye ekipleri 103 aileye sıcak yemek ulaştırıyor

Güncelleme:
Siirt Belediyesi, Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla her gün yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan 103 ailenin evine yemek servisi yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Siirt Belediyesi ekipleri, her gün yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan 103 ailenin evine yemek servisi yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Vali Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla sosyal belediye ekipleri, yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan kimsesizlerin yanında oluyor.

Siirt Belediyesine bağlı sosyal tesislerde her gün 103 aile için yemek hazırlanıyor.???????

Hazırlanan yemekler kent genelinde tespit edilen mahallelerde ailelere dağıtılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
