Siirt 3. Komando Tugayı Personeli Türk Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı personeli Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya öncülüğünde kentte başlatılan kampanyaya katılan askeri personel kan verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, kampanyaya katılım çağrısında bulundu.

Kampanyanın kent genelinde devam edeceğini bildiren Kızılkaya, "Kahramanlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kampanyanın ilk haftasında 660 ünite kan bağışı yapılarak rekor kırılmıştır. Siirt halkını ve sivil toplum kuruluşlarını destek olmaya davet ediyoruz." dedi.