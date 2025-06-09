Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı İzleyicileri Büyüledi
Van'da yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı, izleyenleri hayran bıraktı. Van Gölü üzerinde gruplar halinde uçan kuşlar, çeşitli figürler çizerken müthiş bir manzara oluşturdu.
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti
VAN - Van'da yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı, görenleri hayran bıraktı.
Van Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Van Gölü'nün üzerinden geçen yüzlerce sığırcık kuşu, gökyüzündeki danslarıyla izleyenleri etkiledi. Kuşların oluşturduğu şekiller ilgiyle izlendi. Gün batımında bir anda ortaya çıkan yüzlerce sığırcık kuşu, gruplar halinde gökyüzünde dans edercesine uçtu. Gökyüzünde çeşitli figürler çizen kuşlar, izleyenleri mest etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Güncel