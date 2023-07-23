Sigara izmariti metruk binayı kül etti

TOKAT - Tokat'ta 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu, bina kullanılamaz hale geldi.

Tokat Topçubağı Mahallesi Molla Hüsrev Caddesinde bulunan 2 katlı metruk bina da yangın çıktı. iddiaya göre; metruk bina içerisine atılan sigara izmariti metruk binanın alevlere teslim olmasına sebebiyet verdi. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri ihbar da bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale de bulunurken o anları meraklı kalabalık seyretti. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken metruk bina kullanılamaz hale geldi.

Topçubağı Muhtarı Nizamettin Aluç kundaklama şüphesini dile getirip," Cadde üzerinden araba ile geçiyordum ve dumanları gördüm. Ben ilk başta temizlik yapılıyor sandım sonra komşular bana evin yandığını söylediler. Ben de hemen 112'yi aradım. Ekipler hemen gelip müdahale etti. Bu binada herhangi bir vatandaş yaşamıyor. Yangının nasıl çıktığını tam olarak bilmiyorum ama burası metruk bir bina olduğundan dolayı burada bir can kaybı yok. Diğer binalar sıçramadan müdahale ettik. İçerde ya ateş yaktılar ya da sigara içeriklerinden dolayı yangın çıkmış olabilir. Sokaktan gelen çocuklar içeriye gelip piknik amaçlı da ateş yakmış olabilirler. Olayın tam olarak nereden kaynaklandığını bilemiyorum" diye konuştu.