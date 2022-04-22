Sıfır atık projesiyle üretilen oyuncaklar köy okulundaki öğrencilere 23 Nisan hediyesi oldu

MARDİN Mardin'de Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından usta öğreticilerin sıfır atıklardan ürettikleri oyuncaklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle köy okulundaki 150 öğrenciye dağıtıldı.

Artuklu Halk Eğitimi Merkezi eğitici ve kursiyerleri tarafından sağlığa uygun, atık ve geri dönüşüm malzemelerden oyuncak yapıldı. Yapılan oyuncaklar, ilk önce halk eğitim müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Daha sonra bu oyuncaklar, tek tek ambalajlanıp etiketlendikten sonra köy okulundaki öğrencilere dağıtılmak üzere yola çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Yaylı Kırsal Mahallesi'nde bulunan Yaylı İlkokulundaki anasınıfı ve 1'inci sınıf öğrencilerine hediye edildi. Öğrenciler, oyuncak dağıtımının yapılmasının ardından Haluk Levent'in 'Yollarda Bulurum Seni' şarkısını ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, şarkı söyleyerek, teşekkür etti. Artuklu İlçe Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete, köy okulundaki 150 öğrenciye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebeti ile sıfır atıklardan elde edilen birbirinden güzel oyuncakları dağıttıklarını belirtti.

Oyuncakların 93 hoca tarafından tasarlandığını söyleyen Çete, "Kurslarımıza Köylerdeyiz' projemiz ile eğitim verdiğimiz 93 hocamıza sıfır atık ve geri dönüşüm içerisinde aldıkları eğitim sürecini en iyi şekilde ifade edebilecekleri oyuncakları tasarlayıp bizlere teslim ettiler. Bizler de, bu oyuncakları bu anlamlı günde çocuklarla buluşturmak için bugün Yaylı İlkokulu'na geldik. Çocukların sevinci bizleri mutlu etti. 150 oyuncak getirdik. Özellikle anasınıfı ve 1'inci sınıfa giden bütün öğrencilere dağıtım yapıldı. Sıfır atık ve geri dönüşüm projesi hem atıkların değerlenebileceğini hem de insanları mutlu edebileceğini bize gösterdi" dedi.

Öğrenci Hamdullah Özdemir, kendilerine hediye getirilip dağıtıldığı için herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.