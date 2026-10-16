Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş Moskova'da denizlerde sıfır atık işbirliğini görüştü

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Rusya'da bir dizi ziyarette bulunarak programlara katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Hareketi"nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi, kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir üretim-tüketim modellerinin yaygınlaştırılması hedefiyle uluslararası ölçekte gelişimini sürdürüyor.

Türkiye'nin 9-20 Kasım'da Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'e giden süreçte sıfır atık yaklaşımı, iklim hedeflerinin somut uygulamalarla desteklenmesi bakımından önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğinde yürütülen hazırlıklar, iklim eyleminde uygulamanın ve farklı paydaşlar arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesine odaklanıyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir dizi ziyarette bulunarak programlara katılan Ağırbaş, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nde Büyükelçi Tanju Bilgiç ile bir araya geldi. Ağırbaş görüşmede, sıfır atık vizyonu, çevre diplomasisi ve uluslararası alanda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Ağırbaş ardından Rusya Enerji Haftası kapsamında Moskova'da gerçekleştirilen "İklim Pragmatizmi: Teknolojik Liderlik, Temiz Yakıt ve COP31 Öncesinde Uluslararası Diyaloğun Çerçevesi" programına katıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı ve İklim ile Su Kaynakları Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev'in moderatörlüğündeki programda, Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanı Andrey Nikitin, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Moğolistan Enerji Bakanı Naidalaa Badrakh ve TATNEFT Genel Müdürü Nail Maganov da yer aldı.

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğinde COP31 hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, Türkiye'nin sahadaki sorunların diplomasi masasına taşındığı bir iklim konferansı düzenleme hedefini vurguladı.

Rusya ile denizlerde "Sıfır Atık" hedefi için işbirliği

Ağırbaş, gelişmiş ülkelerin yeni enerji teknolojilerine daha kolay ulaşabildiğini ancak bazı ülkelerin nükleer enerji ve yenilenebilir enerji yatırımlarını gerçekleştirecek finansal kaynaklardan yoksun olduğu sorununa dikkati çekti.

Sıfır Atık Vakfının Türkiye'nin 81 ilinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiğini ifade eden Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın denizlerde sıfır atık hedefi doğrultusunda işbirliği yapabileceğini söyleyen Ağırbaş, "COP31 kapsamında Rus yetkililerle görüşeceğiz. Karasal atıklar meselesini de ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası işbirliklerinin sıfır atık ve döngüsel ekonomi hedeflerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynadığını dile getiren Ağırbaş, Rusya ve özel sektörle bilgi ve deneyim paylaşımının ortak projelere dönüştürülebileceğine işaret etti.

Moskova'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de bir araya gelen Ağırbaş, görüşmeye ilişkin "Sıfır Atık idealini dünyanın dört bir yanında aynı inanç ve kararlılıkla büyütmek, daha yaşanabilir bir gelecek için ortak bir irade oluşturmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı mücadeleye verdikleri kıymetli desteklerden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA