RTÜK'ten "Sıfır Atık Festivali" kamu spotuna ilişkin paylaşım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali dolayısıyla hazırlanan videonun, Üst Kurulun internet adresindeki "Kamu Spotları" bölümüne eklendiğini duyurdu.

RTÜK'ün NSosyal hesabından, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Sıfır atık bilinci ile bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali'nin başlayacağı belirtilen paylaşımda, "Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan, 4-7 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı kamu spotu, Üst Kurulumuzun resmi internet sitesinde yer alan 'Yayıncı-Öncelikli Yayınlar ve Kamu Spotları' sekmesinin 'Kamu Spotları' bölümüne eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, festival kapsamında hazırlanan kamu spotu da yer aldı.