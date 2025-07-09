Şifa Hastanesi Müdürü: "Yakıt eksikliğinden Gazze kentindeki hastaneler 3 saat içinde hizmet dışı kalacak"

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail'in saldırıları ve yardım ile yakıt girişini engelleyen sıkı ablukası altındaki Gazze kentindeki hastanelerin "yakıt eksikliği nedeniyle 3 saat içinde hizmet dışı kalacağını" söyledi.

Ebu Silmiyye, Şifa hastanede düzenlediği basın toplantısında, "Boğucu yakıt sıkıntısı sağlık sistemini tamamen çökme, hastaneleri ve su istasyonları da hizmet dışı kalma tehdidi karşısında bırakıyor." dedi.

Gazzeli doktor, Gazze Şeridi'nin deniz suyu arıtma tesisleri ve su kaynaklarının kullanımını ciddi şekilde tehdit eden yakıt sıkıntısı nedeniyle "yaklaşan bir insani felaket konusunda" uyarıda bulundu.

Jeneratörleri çalıştırmak için kullanılan yakıt eksikliğinin defalarca dile getirildiğini aktaran Ebu Silmiyye, "İşgalci İsrail, Gazze'deki hastanelere sınırlı miktarda yakıt tedarik etme politikasını sürdürmeye ve hastaneleri oyalamaya devam ediyor." diye konuştu.

Ebu Silmiyye, "Yakıt sıkıntısı nedeniyle Şifa Hastanesi ve Gazze kentindeki tüm hastaneler 3 saat içinde hizmet dışı kalacak. Halihazırda, hiçbir şart altında elektriği kesilmemesi gereken yoğun bakım ünitesi ve ameliyathaneleri aktif tutabilmek için diyaliz bölümünü kapatmak zorunda kaldık." şeklinde konuştu.

"Jeneratörler durursa yüzlerce hasta ve yaralı ölür"

"Bu Jeneratörler durursa yüzlerce hasta ve yaralının öleceği konusunda uyarıyoruz." diyen Ebu Silmiyye, yoğun bakım ünitelerinde 13 hastanın ventilatör cihazına bağlı olduğunu aktardı.

Ebu Silmiyye, "Gazze kentindeki hastanelerde hayatları ciddi tehlike altında olan yaklaşık 100 prematüre bebek var. Vücut sıcaklıklarını ve nefes alıp vermelerini koruyan inkübatörler hizmet dışı kalacak." bilgisini paylaştı.

"Hastaneler iyileşme yerleri olmaktan çıkacak ve mezarlığa dönüşecek"

Gazze kentine 350 diyaliz hastasının bulunduğuna dikkati çeken Ebu Silmiyye, jeneratörlerin çalışmaması durumunda bu kişilerin hayatlarının tehlikeye gireceğini kaydetti.

Ebu Silmiyye, ameliyathanelerin çalışmayı durdurması halinde hastanelere ulaşan çok sayıda yaralıya müdahale edilemeyeceğinin altını çizdi.

Gazzeli doktor, "Bildiğiniz gibi İsrail sürekli Gazze kentini bombalıyor, Şifa Hastanesinde yüzlerce hasta geliyor." diye konuştu.

Yakıt ulaştırılmadığı takdirde oksijen makinalarının duracağını aktaran Ebu Silmiyye, "Oksijeni olmayan bir hastane, hastane olamaz. Laboratuvarlar ve kan bankası faaliyetlerini durduracak. En çok ihtiyaç duyulan zamanda dolaplardaki kan üniteleri kullanılmaz hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Ebu Silmiyye, yakıt ve elektrik ihtiyacına vurgu yaparak, "Hastaneler iyileşme yerleri olmaktan çıkacak ve mezarlığa dönüşecek." dedi.

"Gazze'de menenjitten muzdarip binlerce kadın var"

İsrail'in deniz suyu arıtma tesislerine yakıt ulaştırılmasını engellediğine vurgu yapan Ebu Silmiyye, "Gazze Şeridi'nde su ihtiyacındaki açık yüzde 90'ı aştı. Bu durum sağlık sistemini olumsuz etkiliyor ve salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor." şeklinde konuştu.

Ebu Silmiyye, "Gazze Şeridi'ni kasıp kavuran ve ölümcül bir hastalık olan menenjitten muzdarip binlerce kadın ve çocuk var. Temiz su ve uygun kişisel hijyen eksikliği nedeniyle tekrarlanan enfeksiyonlardan 50 bin hamile kadın sıkıntı çekiyor." ifadelerini kullandı.

"Artık durum tamamen kontrolden çıktı"

Şifa Hastanesi Müdürü, "Önümüzdeki saatlerde benzeri görülmemiş şekilde tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Tüm uluslararası kuruluşlarla iletişim halindeyiz, Gazze'deki hastanelere yakıt girişine izin vermeleri adına işgalci İsrail'e baskı yapılması için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

İsrail'in insani felakete yol açtığı Gazze'deki duruma işaret eden Ebu Silmiyye, "Artık durum tamamen kontrolden çıktı, ne yapabiliriz bilmiyorum. Doğrusu bir alternatif mevcut değil. Eğer Şifa Hastanesi hizmet dışı kalırsa, buna başka bir alternatifimiz yok." dedi.

Ebu Silmiyye, bölgede tek elektrik kaynağının jeneratörler olduğunun altını çizerek, "Eğer bu jeneratörler çalışmayı durdurursa Şifa Hastanesinde gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın sona ermesi çağrısı yapan Ebu Silmiyye, sınır kapılarının açılması ve acil yakıt ulaştırılması çağrısında bulundu.

Ebu Silmiyye, "Yakıtın acil ulaştırılmasına ihtiyacımız var, günler değil; saatler içinde. Her türlü gecikme büyük bir felakete yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tıbbi yardım çağrısı tekrarlayan Ebu Silmiyye, acil servis ve hastanelerdeki eksikliğin oranının yüzde 80'e ulaştığını, hipertansiyon, diyabet ve kronik hastalıklarla ilgili tıbbi malzeme eksiğinin yüzde 60 olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail ordusu, okul, hastane, yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde insani felaketi de artırıyor.