Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, BMGK'de Afrika'ya 2 daimi, 5 geçici sandalye istedi

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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi temsilci bulundurmamasının, küresel karar alma mekanizmasının meşruiyetini ve etkinliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Bio, BM 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti.

Bio, Afrika'nın BMGK'de daimi şekilde temsil edilmemesinin, küresel karar alma mekanizmasının meşruiyetini ve etkinliğini olumsuz etkilediğini belirtti.

BMGK'nin mevcut yapısının İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki jeopolitik dengeleri yansıttığını kaydeden Bio, Konsey'in günümüz dünyasının siyasi, ekonomik ve demografik gerçekliklerini yansıtmadığını vurguladı.

Bio, " Afrika, Konsey'in çalışmalarının büyük bölümünün konusu olmasına rağmen 1,6 milyardan fazla insanın yaşadığı bir kıta olarak hala Konsey'de daimi bir sandalyeye sahip değil." diyerek, bir kıtanın daimi olarak BM'nin en üst düzey karar alma mekanizmasının dışında bırakılması halinde BMGK'nin tam anlamıyla meşru ve etkin olamayacağını belirtti.

Küresel sorunlara kalıcı çözümler üretilmesinde Afrika'nın karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi gerektiğinin altını çizen Bio, "Barış, iklim, gıda, enerji veya teknoloji alanlarında kalıcı küresel çözümler, Afrika'nın liderliği olmadan oluşturulamaz." ifadesini kullandı.

Afrika için 2 daimi, 5 geçici sandalye talebi

Bio, kıtanın BMGK'de 2 daimi ve 5 geçici sandalye ile temsil edilmesini istediklerini dile getirdi.

BMGK reformuna ilişkin hükümetlerarası müzakerelerin uzun süredir devam etmesine rağmen somut bir sonuç ortaya çıkmadığını belirten Bio, sürecin BM üyesi ülkelerin beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını ifade etti.

Bio, "Yıllardır devam eden hükümetlerarası müzakereler, reformun hayata geçirilememesi nedeniyle sürecin güvenilirliğini sınadı." dedi.

Sierra Leone'nin 2024 ve 2025 yıllarında BMGK'de geçici üye olarak görev yaptığı döneme de değinen Bio, ülkesinin Konsey'de diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye çalıştığını söyledi.

Bio, BMGK'de temsilin yalnızca sandalye sayısından ibaret olmaması gerektiğini, temsilin uluslararası karar alma süreçlerine yansıması ve insanların yaşamlarında somut iyileşmeler sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Tarihsel adalet" vurgusu

Sierra Leone'nin küresel yönetişim reformuna ilişkin yaklaşımının Afrika ülkelerinin tarihsel deneyimleriyle de bağlantılı olduğunu aktaran Bio, kıtanın geçmişte yaşadığı sömürgecilik ve eşitsizliklerin günümüzde de ekonomik ve siyasi güç dağılımında izlerini sürdürdüğünü söyledi.

Bio, "Sierra Leone için bu tarih ne soyut ne de uzak." diyerek, söz konusu mirasın dünya genelindeki "servet, güç ve fırsat alanlarındaki kalıcı eşitsizliklerde" görülmeye devam ettiğini kaydetti.

Sierra Leone'nin tarihsel adalet taleplerini gündemde tutmaya devam edeceğini dile getiren Bio, ülkesinin ayrıcalık talep etmediğine dikkati çekti.

Bio, bu taleplerin "hayırseverlik çağrısı" olarak değil, "kabul, resmi özür, kültürel mirasın iadesi, adil telafi ve bir daha tekrarlanmamasının güvence altına alınması" talebi olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Kaynak: AA