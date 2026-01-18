Haberler

Avustralya'da 12 Yaşındaki Çocuk, Köpekbalığı Saldırısına Uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avustralya'nın Sidney Limanı plajında, 12 yaşındaki bir çocuk köpekbalığı saldırısına uğrayarak hayati tehlike altına girdi. Olay sonrası plaj kapatıldı ve yüzücülere sudan uzak durmaları tavsiye edildi.

SİDNEY, 18 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Sidney'de yer alan Sidney Limanı plajında 12 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuğun köpekbalığı saldırısına uğradığı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Avustralya Yayın Kurumu (ABC), pazar günü yerel saatle 16.20 sularında bir çocuğun köpekbalığı tarafından ısırıldığı ihbarı üzerine, acil servis ekiplerinin Sidney'in doğu banliyösü Vaucluse'daki Shark Beach yakınlarında yer alan Hermitage Kıyı Yürüyüş Yolu bölgesine sevk edildiğini bildirdi.

ABC, NSW Ambulans Servisi'ne dayandırdığı haberinde, her iki bacağından yaralanan çocuğun hayati tehlikesi olduğunu ve hastaneye nakledildiğini aktardı.

Habere göre plaj kapatıldı ve yüzücülere sudan uzak durmaları tavsiye edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırı: Aracına GPS yerleştirilmiş, 37 mermiyle vurulmuş

Kağıthane'deki kalaşnikoflu infazda kan donduran detaylar ortaya çıktı
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırı: Aracına GPS yerleştirilmiş, 37 mermiyle vurulmuş

Kağıthane'deki kalaşnikoflu infazda kan donduran detaylar ortaya çıktı
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem