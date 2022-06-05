Side Sualtı Müzesi'ndeki kırık heykeller tamir için çıkarıldı - Haberler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side turizm bölgesinde bulunan su altı müzesindeki heykellerden kırık olanlar, Dünya Çevre Günü'nde yapılan çalışmalar kapsamında tamir edilmesi amacıyla su yüzüne çıkarıldı.

Side Turizm Merkezi'nde bulunan limanda 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaları Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da izledi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Side Sualtı Arama ve Kurtarma Derneği, İHH, Manavgat Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasında, limandan aralarında otomobil tekerleği de olmak üzere çok sayıda atık madde çıkarıldı.

Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği yetkilisi Şahin Kaptan ise Side Sualtı Müzesi'nin 2015 yılında kurulduğunu belirterek, "O günden bu tarafa hem Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hem de Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına göre yaklaşık 70 bin kişi dalış yaptı. Ülkemize ekonomik bir değer kazandırıldı" dedi. Geçen zaman içerisinde su altı müzesindeki bazı heykellerin zarar gördüğünü anlatan Şahin Kaptan, "Gerek balıkçı teknelerinin ağları, gerek tur teknelerinin çapalarıyla heykellerden bazıları kırıldı. Biz bunu fark ettikten sonra hemen çalışmaya başladık. Öncelikle su altı müzesinin olduğu yer şamandıralarla işaretlendi ve hem balık tutmaya hem de seyri sefere yasak alan ilan edildi. Hem limanın temizliğini yaptık, hem de kırılan 2 heykelimizi çıkarttık. Bu heykelleri gerekli tamir ve bakımı yaptıktan sonra yeniden yerine koyacağız" diye konuştu.