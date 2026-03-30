Menderes taştı, yol ulaşıma kapandı

AYDIN ve çevre illerde etkili olan şiddetli yağmur sonrası, debisi yükselen Menderes Nehri taşarken, bazı yollar sular altında kaldı.

Etkili olan şiddetli yağmur sonrası, Menderes Nehrinin debisi yükselip, taştı. Taşkın nedeniyle Söke'ye bağlı Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesi arasındaki bağlantı yolu sular altında kaldı. Yetkililer, sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yolu trafik levhalarıyla ulaşıma kapattı. Bölgede su seviyesinin düşmesi için çalışmalar sürerken, alternatif güzergahların kullanılması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı