Haberler

Yunanistan'da orman yangını: 4 uçak 2 helikopter müdahale ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptığı Yunanistan'da orman yangını çıktığı bildirildi.

Meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptığı Yunanistan'da orman yangını çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın orta kesimindeki Etolya-Akarnanya Anthofito bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını söndürmek üzere karadan ve havadan müdahale başlatıldı, 4 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan 19 Temmuz'dan bu yana 4 gün boyunca aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede, Yunanistan Meteoroloji Dairesi bugün akşam üzeri ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağış ve rüzgar, bazı bölgelerde de dolu yağışı görüleceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ftiotis, Magnisya illeri ile Larisa, Eğriboz, İskiri ve Sporad adalarında şiddetli yağmur, fırtına ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Sultangazi'de ailesini bıçakla rehin aldı, özel harekat kurtardı

Böyle başladı, böyle bitti! Korku dolu anlar kamerada
Miçotakis: Abartılı haberlerden yoruldum

Yunan başbakandan çarpıcı Türkiye çıkışı: Artık yoruldum
Sahte vekaletle 200 milyon liralık arsayı satmaya çalışan dolandırıcılar noterde yakalandı

200 milyon TL'lik vurgun noterden döndü! Tam satarken baskın yediler
İzmit Belediye Başkanı'nın şoföründen çarpıcı ifade: Poşette para hissettim

Tutuklanan belediye başkanını yakacak ifade: Poşeti kendisine verdim
Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti

Mine Tugay’dan tekne pozu: 48 yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekti