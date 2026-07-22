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İtalya'nın Sicilya Adası orman yangınlarıyla mücadele ediyor

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüdü. Palermo ve çevresinde elektrik kesintileri ve yol kapanmaları yaşanırken, 100'den fazla kişi tahliye edildi. Ekipler yangınları söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.

İtalya'da itfaiye, sivil savunma ve orman ekiplerinin, Sicilya Adası'nın farklı noktalarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle gece boyunca süren orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, adanın batısındaki Palermo kenti yakınlarında Longa Dağı'nın eteklerinde dün başlayan orman yangını gece rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yine Palermo yakınlarındaki Trabia bölgesi çevresindeki orman yangını bazı yolların kapanmasına yol açarken, yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evlerin alevler arasında kaldığı görülürken, güvenlik güçleri ile itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları ve risk altındakileri tahliye etti.

Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği Sicilya'daki yangınlar, ayrıca bazı yerlerde elektrik kesintilerine ve yolların kapanmasına yol açarak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Basında çıkan haberlere göre de Palermo kenti ve civarında, orman yangınları sebebiyle sık sık elektrik kesintileri yaşandı, itfaiye, jandarma ve orman ekipleri gece boyunca yangınları kontrol altına almaya çalıştı.

Sicilya'nın iki büyük şehri Palermo ile Katanya arasındaki kara yolu boyunca yer yer orman yangınları sürdü.

Adanın güneyindeki Agrigento vilayetine bağlı Santo Stefano Quisquina kasabası yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgeden 100'den fazla kişi tahliye edildi.

Sicilya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına havadan destek vermek üzere çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı da bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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