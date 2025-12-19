Haberler

Çin'in Sichuan Eyaletinin Hidroelektrik Kurulu Gücü 100 Milyon Kilovatı Aştı

Güncelleme:
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Yinjiang Hidroelektrik Santrali'nin son ünitesinin elektrik şebekesine bağlanmasıyla eyaletin hidroelektrik kapasitesi rekor seviyeye ulaştı. Eyalet, yıllık üretilen elektriğin büyük bir kısmını diğer bölgelere aktarıyor.

CHENGDU, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletindeki Yinjiang Hidroelektrik Santrali'nin son üretim ünitesinin cuma sabahı elektrik şebekesine bağlanmasıyla eyaletin toplam kurulu hidroelektrik kapasitesi 100 milyon kilovatı aşarak rekor kırdı. Bu rakam, ülkenin toplam kapasitesinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Çin'in batıdan doğuya elektrik iletim programının önemli bir merkezi olan Sichuan, yıllık üretilen elektriğin yaklaşık üçte birini eyalet dışındaki bölgelere aktarıyor.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Sichuan Elektrik Enerjisi Şirketi'ne göre 1998 yılında dışa iletimin başlamasından bu yana Sichuan, diğer bölgelerin yanı sıra Çin'in orta ve doğu bölgelerine 1,9 trilyon kilovat-saatin üzerinde temiz elektrik sağladı. Bu miktar, Jiangsu, Zhejiang ve Anhui eyaletlerinin bir yıllık toplam elektrik tüketimini karşılamaya yetiyor.

Sichuan'ın Panzhihua kentinde, Jinsha Nehri üzerinde yer alan Yinjiang Hidroelektrik Santrali'nin toplam kurulu gücü 390.000 kilovat. Santrali işleten şirketin baş mühendisi Yan Ruiping, santralin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yıllık 1,6 milyar kilovat saatin üzerinde temiz enerji sağlayabileceğini ve bunun 1,3 milyon ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer olduğunu belirtti.

"Bin nehrin eyaleti" olarak bilinen Sichuan, hidroelektrik kaynakları açısından oldukça zengin bir eyalet konumunda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
